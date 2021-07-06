فون دير لاين تجدد رفض الاتحاد الأوروبي لحل الدولتين المقترح من تركيا في قبرص

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، موقف الاتحاد الأوروبي الثابت والرافض لحل مقترح من قبل تركيا يقضي بإقامة دولتين في جزيرة قبرص المقسمة منذ سبعينيات القرن الماضي.

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وقالت فون دير لاين، عقب مشاركتها في جلسة علنية للبرلمان الأوروبي، في ستراسبورغ، إنها تحدثت مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منذ زمن وأعادت أمامه التأكيد على المواقف الأوروبية.

وأضافت فون ديرلاين أن "بروكسل وعواصم الاتحاد تراقب بحذر الزيارة المرتقبة لأردوغان لجزيرة قبرص في 20 يوليو الجاري، حيث أوضحنا للسيد أردوغان موقفنا من الزيارة وما هي حدودها".

قالت وكالة "آكي" الإيطالية، إن مراقبين يخشون من أن تؤدي الزيارة المرتقبة لأردوغان للجزيرة، فيما لو تمت بالفعل، إلى تأجيج التوتر من جديد بين بروكسل وأنقرة، في الوقت الذي يريد فيه الاتحاد الأوروبي التوجه نحو علاقات ثنائية هادئة وإيجابية مع تركيا.

المصدر: آكي