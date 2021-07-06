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لوكاشينكو: العقوبات الغربية على بيلاروس ابتزاز على مستوى دولي

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لوكاشينكو: العقوبات الغربية على بيلاروس ابتزاز على مستوى دولي
Sputnik
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قال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، اليوم، إن استخدام الغرب للعقوبات ضد بلاده، يشبه الابتزاز على المستوى الدولي.

وأضاف لوكاشينكو، خلال اجتماع حول تدابير مواجهة العقوبات: "من حيث الجوهر، يعتبر استخدام التدابير التقييدية كأداة للضغط على دولة ذات سيادة، بمثابة خروج على القانون والابتزاز على نطاق دولي".

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وشدد لوكاشينو على أن "هذا الابتزاز تم اعتباره بمثابة تصرف غير المقبول، في وثائق الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى".

المصدر: نوفوستي

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