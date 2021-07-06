لوكاشينكو: العقوبات الغربية على بيلاروس ابتزاز على مستوى دولي

قال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، اليوم، إن استخدام الغرب للعقوبات ضد بلاده، يشبه الابتزاز على المستوى الدولي.

وأضاف لوكاشينكو، خلال اجتماع حول تدابير مواجهة العقوبات: "من حيث الجوهر، يعتبر استخدام التدابير التقييدية كأداة للضغط على دولة ذات سيادة، بمثابة خروج على القانون والابتزاز على نطاق دولي".

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وشدد لوكاشينو على أن "هذا الابتزاز تم اعتباره بمثابة تصرف غير المقبول، في وثائق الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى".

Лукашенко назвал использование санкций для давления на Белоруссию шантажом в международном масштабеhttps://t.co/vIOs7VrMC0pic.twitter.com/3ojoxxJGvp — РИА Новости (@rianru) July 6, 2021

المصدر: نوفوستي