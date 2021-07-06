إصابة 4 أشخاص في انفجار بمصنع للوقود الحيوي في التشيك

قالت قناة التلفزيون التشيكي، إن أربعة أشخاص أصيبوا اليوم، بانفجار في مصنع للوقود الحيوي في بلدة لوفوسيتشي في منطقة ستي ناد لابيم شمال غرب البلاد.

وذكرت القناة، أن جروح أحد المصابين خطيرة، وتم نقله الى المستشفى بمروحية إنقاذ.

وألقت موجة الانفجار، على بعد عشرات الأمتار، أكوام الصفائح المعدنية كانت تشكل هيكل مبنى إحدى ورشات الشركة، وغطت بعضها سكة الحديد القريبة من المصنع وهو ما تسبب بوقف حركة القطارات.

ونوهت القناة بأن، الانفجار وقع في مصنع تملكه شركة "بريول"، التي تعتبر أكبر منتج للوقود الحيوي في جمهورية التشيك.

وأكدت القناة، على أن رجال الإنقاذ ورجال الإطفاء يعملون في موقع الحادث. وشددت القناة على أن الحادث لم يسفر عن تسرب أي مواد سامة إلى الجو المحيط.

المصدر: تاس