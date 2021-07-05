شب في مستودعات للسلع الأساسية.. حریق كبير على الطريق بين مدينتي طهران وكرج (فيديو)

أفاد مراسل RT في إيران مساء يوم الاثنين بأن حریقا كبيرا اندلع على الطريق بين مدينتي طهران وكرج.

وأضاف مراسلنا أن الحريق اندلع في مصنع أو مستودع.

وصرح المتحدث باسم منظمة إطفاء طهران جلال ملكي بأن الحريق شب في مستودعات للسلع الأساسية غرب العاصمة.

وأفاد جلال ملكي بأن الحريق اشتعل في نحو سبع مستودعات تبلغ مساحة كل منها نحو 700 متر.

وأشار ملكي إلى أن المستودعات احترقت بشكل كامل، موضحا أنها تضم مواد غذائية ومستحضرات تجميل وأجهزة كهربائية.

المصدر: RT