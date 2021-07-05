أردوغان: حماية بلادنا ومياهنا عندنا سواء

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كلمته خلال حفل افتتاح مشاريع خدمية بعنوان "قوة المياه تلتقي مع الشعب"، أنه "لا يوجد أي فرق بين حماية حدود البلاد وحماية مياهها".

وقال، إن "حكومته تعمل حاليا على إعداد قانون المياه بهدف الإسراع في الوصول إلى الأهداف المنشودة في إدارة الملف الحيوي".

وأضاف: "الحكومات قامت باستثمارات كبيرة في مجال المياه منذ عام 2002، وحتى الأن، وصلت قيمتها 277 مليار ليرة تركية".

وتابع: "خلال فترة تولينا للسلطة قمنا بتشغيل 600 سد و423 بحيرة و590 محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية و1457 منشأة ري و262 منشأة لمياه الشرب باستثمارات بلغت قيمتها 277 مليار ليرة".

وشدد أردوغان، على أنه "نسعى جاهدين لاستثمار موارد بلادنا المائية بأكثر الطرق فعالية وكفاءة".

وأشار إلى أن "أحد المشاريع التي سيتم افتتاحها خلال الحفل، يهدف لتأمين مياه الشرب للعاصمة أنقرة، ويتضمن أطول نفق لنقل المياه في تركيا، وأحد الأنفاق المعدودة حول العالم"، لافتا إلى أن "طول النفق يصل إلى 31.5 كلم وقطره 4.5 أمتار".

وأوضح، أن "المشروع سيلبي احتياجات العاصمة أنقرة من مياه الشرب حتى عام 2050".

المصدر: "الأناضول"