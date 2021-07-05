مسؤول إيراني: يجب أن نعيش مثل غاندي

دعا عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، محمود أحمدي بيغش، الإيرانيين إلى الحياة مثل الزعيم الهندي الماهاتما غاندي.

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وقال محمود أحمدي بيغش: "كيف عاش المرحوم غاندي؟ ونحن علينا أن نكون كذلك، يمكننا تحمل العقوبات، في حال اتجهنا نحو الاعتماد على النفس".

واستبعد أحمدي بيغش أن تتوصل مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي إلى تفاهم لأجل رفع العقوبات الأمريكية عن بلاده، وأضاف أن "مبادئ الطرف المقابل تقوم على عدم الاعتراف بالجمهورية الإيرانية، وبالتالي لن يكون هناك اتفاق بالمطلق".

وتابع: "لدى إيران مشكلة ليس مع الأوروبيين، بل مع الأمريكيين"، مضيفا أن "شيئا لن يختلف مع تغيير الحكومات، سواء كان ترامب أم بايدن في واشنطن، أم كان روحاني أو رئيسي في طهران".

وعبر أحمدي بيغش عن اعتقاده أن مساعي الرئيس المنتهية ولايته، حسن روحاني، للتوصل إلى تفاهم في فيينا، مجرد تحرك دعائي انتخابي، مضيفا أن البرلمان سيسمح للرئيس المنتخب، إبراهيم رئيسي، بالتفاوض في إطار توصيات المرشد علي خامنئي. وشدد على أن مواصلة المفاوضات مشروطة برفع العقوبات دفعة واحدة، مؤكدا أنه لن يكون ثمة سبب لمواصلة المفاوضات في أي ظروف أخرى.

وتنتهي ولاية الرئيس الإيراني، حسن روحاني، في الثالث من أغسطس المقبل، حيث يتسلم الرئيس المنتخب، إبراهيم رئيسي، مهامه.

المصدر: RT