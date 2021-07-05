معارضو الجماعات المثلية يغلقون شارعا مركزيا في تبليسي

قال مراسل وكالة "نوفوستي"، إن مجموعات من المعارضين للمثليين، أغلقت شارع روستافيلي المركزي في مدينة تبليسي عاصمة جورجيا.

وذكر المشاركون أن فعاليتهم الاحتجاجية، موجهة ضد "مسيرة الكرامة" المخطط لتنظيمها مساء الاثنين بمشاركة ممثلين عن أوساط المثليين.

في البداية، تجمع المشاركون في "المسيرة المضادة" أمام المعبد الواقع في شارع روستافيلي، ثم انتقلوا إلى الساحة أمام برلمان جورجيا، وبدأوا في تفكيك خيام المعارضة المنصوبة هناك، وبرروا ذلك بضرورة إخلاء المكان لتنظيم فعاليتهم الاحتجاجية أمام البرلمان.

وعلى الفور تم حشد عناصر الشرطة ورجال الأمن، للسيطرة على الوضع لأن المتطرفين يبدون عدوانية تجاه ممثلي وسائل الإعلام المتواجدين في المكان. في الوقت الراهن، باتت حركة مرور السيارات في هذا الشارع، مشلولة.

وستقام "مسيرة الكرامة" اليوم الاثنين في الساعة 17.00 بتوقيت موسكو.

المصدر: نوفوستي