في يوم الاستقلال.. بايدن يدعو الأمريكيين للمساهمة في القضاء على الوباء

احتفل الرئيس الأمريكي جو بايدن بذكرى مرور 245 عاما على استقلال الولايات المتحدة أمس الأحد بفتح أبواب البيت الأبيض ودعوة الأمريكيين للقيام بما عليهم للقضاء على وباء فيروس كورونا.

وقال بايدن في حفل بالبيت الأبيض حضره زهاء ألف فرد منهم عائلات ضباط بالجيش وعاملون في مكافحة الوباء بالقطاع الصحي: "الرابع من يوليو هذا العام هو يوم احتفال خاص بخروجنا من الظلام.. (خروجنا من) عام وباء، وعزلة، وعام ألم وخوف، وفقدان يفطر القلب".

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وتابع: "لا نريد أبدا أن نعود اليوم إلى ما كنا فيه قبل عام"، مضيفا أن فيروس كورونا "لم يعد يشل أمتنا وبوسعنا أن نؤكد أن ذلك لن يحدث مجددا أبدا".

واحتوى أكبر حدث بالبيت الأبيض منذ تنصيب بايدن في يناير على توزيع شطائر برغر وألعاب نارية، واستهدف دفع الأمريكيين للاحتفال في ظل مؤشرات عن عودة الحياة إلى طبيعتها منذ ظهور الوباء الذي أودى بحياة أكثر من 600 ألف أمريكي.

رغم ذلك، أخفقت الولايات المتحدة، بفارق ضئيل، في تحقيق هدف الرئيس بحصول 70% من الأمريكيين على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح الواقي من الفيروس بحلول الرابع من يوليو. ووصلت النسبة إلى 67% في ظل امتناع بعض الأفراد عن الحصول على اللقاح.

وكان الوباء قد تسبب في إلغاء كل احتفالات العام الماضي تقريبا ودفع لتقليص مراسم تنصيب بايدن في يناير.

المصدر: "رويترز"