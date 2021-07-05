انفجار عنيف يهز مصنع كيميائيات في تايلاند

أصيب أكثر من 20 شخصا بانفجار قوي وقع الليلة الماضية فى مصنع كميائيات بضواحى العاصمة التايلاندية بانكوك، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وذكر التلفزيون الوطني التايلاندي، أن حريقا اندلع عقب الانفجار، وتم إجلاء السكان من المناطق التي تبعد عن موقع الحادث أقل من 5 كيلومترات.

وقع الانفجار في الساعة 03.20 فجرا بالتوقيت المحلي في مصنع حبيبات البولي إيثيلين في منطقة بانغفلي، على بعد بضعة كيلومترات من مطار بانكوك الدولي.

Emerging: Injuries reported and several nearby buildings damaged after explosion and fire at chemical factory in Bang Phli Yai, Thailand pic.twitter.com/kD77UDiEyr — Factal News (@factal) July 4, 2021

Big explosion last night at a factory in Samut Prakan road on Ging Gaeow road. #News#Bangkok#Thailandpic.twitter.com/Pjel5wLQ8l — SarahChanTH (@SarahChanTH1) July 5, 2021

المصدر: وكالات