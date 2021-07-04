تحذيرات من تعرض ناقلة نفط إيرانية لهجوم إسرائيلي قرب قناة السويس

نشرت قناة محسوبة على الحرس الثوري الإيراني أن ثمة مخاوف من تعرض ناقلة النفط الإيرانية "JASMINE" لاستهداف إسرائيلي.

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وقالت القناة على تلغرام إن بعض المصادر العبرية صرحت بأن ثمة احتمال بأن تتعرض الناقلة بالقرب من قناة السويس لهجوم تخريبي أثناء نقلها النفط إلى لبنان، وذلك بعد استهداف سفينة إسرائيلية كانت متوجهة إلى الإمارات يوم أمس.

ولم تحدد القناة إن كانت المصادر العبرية صرحت لها، أم لجهة أخرى.

وكانت وسائل إعلام عبرية ذكرت أمس أن المسؤولين العسكريين الإسرائيليين يحاولون التأكد مما إذا كانت القوات الإيرانية هاجمت سفينة شحن يملكها إسرائيليون يوم السبت في رحلتها من جدة إلى الإمارات.

المصدر: وسائل إعلام إيرانية وإسرائيلية