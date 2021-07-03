وسائل الإعلام الإسرائيلية تكشف تفاصيل جديدة بشأن مهاجمة سفينة إسرائيلية في المحيط الهندي
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ذكرت قناة 12 الإسرائيلية أن المسؤولين العسكريين الإسرائيليين يحاولون التأكد مما إذا كانت القوات الإيرانية هاجمت سفينة شحن يملكها إسرائيليون يوم السبت في رحلتها من جدة إلى الإمارات.
وقالت القناة نقلا عن مصادر لم تسمها داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية إن طاقم السفينة لم يصب بأذى ولم تلحق أي أضرار بالغة بالسفينة.
وكانت قناة الميادين اللبنانية الموالية لإيران قد ذكرت في وقت سابق أن السفينة تعرضت لهجوم في المحيط الهندي.
المصدر: "رويترز