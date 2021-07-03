أنباء عن استهداف سفينة تجارية إسرائيلية شمال المحيط الهندي

نقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن قناة "الميادين"، استهداف سفينة تجارية إسرائيلية شمال المحيط الهندي، كانت في طريقها من ميناء جدة السعودي نحو الإمارات.

وأشار التلفزيون إلى أن "السفينة الإسرائيلية هي CSAV TYNDALL وتعود ملكيتها لشركة Zodiac Mari، وصاحبها إيال عوفر".

وأفادت قناة "الميادين" نقلا عن مصادر وصفتها بـ"الموثوقة" يوم السبت، بأن "النيران تشتعل في سفينة شحن إسرائيلية في شمالي المحيط الهندي"، وأن "السفينة التجارية الإسرائيلية تعرضت لإصابة بسلاح غير معروف".

وأضافت أن "السفينة الإسرائيلية كانت راسية في ميناء جدة، قبل تحركها في اتجاه سواحل الإمارات"، مؤكدة أن "أحدا لم يعلن مسؤوليته عن هذا الاستهداف حتى الآن".

من جهتها، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية الخبر عن "الميادين"، فيما لم يصدر أي تصريح رسمي إسرائيلي حول هذه الأنباء.

المصدر: RT + "الميادين"