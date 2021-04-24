مراسل "تسنيم" يتحدث عن استهداف مسيرة إسرائيلية لسفينة لبنانية بالخطأ بدلا من سفينة تحمل شحنة إيرانية

أشار مراسل وكالة" تسنيم" الإيرانية إلى احتمال استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية لسفينة لبنانية بدلا من استهداف سفينة تحمل شحنة إيرانية كانت بجانبها، قبالة السواحل السورية.

وعلق مراسل الوكالة حسين داليريان في تغريدة عبر "تويتر" على الأنباء المتداولة حول استهداف سفينة إيرانية قبالة السواحل السورية قائلا: "حدث غريب، إذا كان صحيحا، سيكون فضيحة أخرى لإسرائيل".

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وأضاف: "يبدو أنه بين السفينتين اللتين كانتا جنبا إلى جنب، استهدفت الطائرة المسيرة المهاجمة السفينة الثانية عن طريق الخطأ بدلا من السفينة الأولى".

وتابع: "كانت السفينة الأولى التي ترفع علم باناما على متنها شحنة إيرانية، والثانية سفينة لبنانية تم استهدافها".

اتفاقی عجیب که اگر واقعیت داشته باشد، افتضاح دیگری برای #اسرائیل خواهد بود



گویا از بین دو کشتی کنار هم، پهپاد مهاجم کشتی دوم را اشتباهی بجای کشتی کشتی اول هدف قرار داده است!



کشتی اول، پانامایی با محموله ایرانی و کشتی دوم، یک کشتی لبنانی بوده که هدف قرار گرفته است 😊 https://t.co/iUEVQNfZ9w — Hossein Dalirian (@HosseinDalirian) April 24, 2021

المصدر: RT