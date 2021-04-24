وكالة أنباء "تسنيم": الأنباء المتداولة حول استهداف سفينة إيرانية قبالة السواحل السورية غير صحيحة

أفادت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية مساء يوم السبت بأن الأنباء المتداولة حول استهداف سفينة إيرانية قبالة السواحل السورية غير صحيحة.

وأفادت وكالة "تسنیم" بأن الناقلة التي استهدفت قبالة ميناء بانياس غربي سوريا ترفع علم باناما وتحمل اسم "Wisdom".

وأضافت أن الحادث استهدف سفينة أخرى قبالة سوريا وليس له علاقة بالسفينة التي تقل حمولة إيرانية.

وكانت قناة "العالم" الإيرانية قد أفادت بأن الناقلة التي تعرضت لهجوم قبالة سوريا واحدة من ثلاث ناقلات إيرانية وصلت مؤخرا إلى ميناء بانياس النفطي.

وأكد القناة أن ناقلة النفط استهدفت قبالة سوريا بمقذوفين أصاب أحدهما مقدمتها مخلفا أضرارا جزئية، والآخر أصاب سطحها وتسبب بأضرار أكبر.

المصدر: وسائل إعلام إيرانية