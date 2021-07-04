رئيسي وخان يبحثان هاتفيا آخر التطورات في أفغانستان

أفاد مراسلنا في إيران بأن الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي، بحث مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان آخر التطورات في أفغانستان.

وقال رئيسي: "قلقون من الأوضاع في أفغانستان، والأمن في أفغانستان مهم بالنسبة لإيران".

وأضاف: "ينبغي توفير الأمن في أفغانستان، وهذا الأمن ينبغي أن يرسي دعائمه الشعب الأفغاني نفسه".

وتابع: "الأمن المستدام لا يمكن تحقيقه إلا من خلال مشاركة دول المنطقة"، مضيفا أن "التجربة برهنت أن الأجانب يعملون بذريعة إيجاد الأمن على زرع بذور انعدام الأمن ويكرسون زعزعة الاستقرار".

من جهته، قال خان: "باكستان قلقة من الوضع في أفغانستان، ومن تورطها في حرب طويلة الأمد".

وأضاف: "الحل السياسي هو أفضل الحلول في أفغانستان، لكن من الصعب تحقيقه في الوضع الراهن".

وتناول الجانبان قضايا التعاون المشترك بين البلدين وآطر تطويرها بما يضمن مصلحة البلدين والشعبين.

وهنأ رئيس الوزراء الباكستاني الرئيس الإيراني المنتخب، معربا عن أمله في لقائه خلال المستقبل القريب لمناقشة مختلف القضايا، بما في ذلك الفرص المتاحة والتحديات المشتركة.

وتأتي المحادثات بين الجانبين على خلفية التطورات الأخيرة في أفغانستان عقب إعلان القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي "الناتو" الانسحاب من هناك، وكذلك الهجمات التي ينفذها عناصر طالبان في المنطقة وتوسيع رقعة سيطرتها على مناطق حيوية في البلاد.

المصدر: RT