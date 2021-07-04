إيران تقلص حضورها القنصلي في أفغانستان

أفادت وكالة "إيسنا" الإيرانية اليوم الأحد بتقليص عدد الموظفين في القنصليتين الإيرانيتين بمدينتي بلخ و مزار شريف شمالي أفغانستان جراء تدهور الأوضاع الأمنية في البلاد.

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ونفت الوكالة ما تداولته مصادر إعلامية أفغانية حول إغلاق القنصليتين المذكورتين.

لكن وكالة "مهر" الإيرانية أكدت أن قنصليات إيران وباكستان وتركيا في مزار شريف أغلقت أبوابها مع تصاعد الفلتان الأمني في شمال أفغانستان.

وحسب الوكالة، فقد أكد محافظ ولاية بلخ الأفغانية فرهاد عظيمي للصحافيين اليوم الأحد، تعليق الخدمات القنصلية للدول المذكورة في بلخ، مشيرا إلى أن دبلوماسيين من هذه الدول غادروا مزار شريف إلى كابل.

يأتي ذلك وسط تقارير عن استمرار حركة "طالبان" في توسيع رقعة الأراضي الخاضعة لسيطرتها في أفغانستان، تقابلها تصريحات حكومة كابل بأن قواتها قضت على عشرات المسلحين خلال أمس السبت.

المصدر: وكالات إيرانية