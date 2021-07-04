أنقرة تعلن توقيف محتال دولي في البرازيل

أعلنت النيابة العامة التركية في اسطنبول، توقيف المدعو محمد آيدن، في البرازيل، على خلفية تورطه في قضايا احتيال.

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وذكر بيان صادر عن مكتب المدعي العام باسطنبول، أن آيدن المدعى عليه في قضية "بنك تشيفتليك"، تم توقيفه من أجل استكمال الإجراءات القضائية في نطاق الدعاوى المرفوعة ضده.

ووفق "الأناضول" فقد استطاع آيدن إقناع عشرات الآلاف من الناس بالاستثمار في مزرعته، التي أطلق عليها اسم "بنك المزرعة"، واعدا إياهم بأرباح خيالية، وبعد ذلك هرب من تركيا حاملا معه 180 مليون دولار، من أموال عملاء البنك.

وأوضح بيان مكتب المدعي العام باسطنبول أن السلطات البرازيلية ألقت القبض على آيدن، الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف من قبل أنقرة، مضيفا أن تركيا تسلمت المطلوب بشكل رسمي، تمهيدا لبدء عملية التحقيق وأخذ الأقوال، بالإضافة إلى الإجراءات القضائية الأخرى.

وكانت أنقرة تقدمت في 31 مايو 2018، بطلب إلى الإنتربول للبحث عن آيدن وتسليمه، وتعميمه على "النشرة الحمراء" في جميع الدول الأعضاء.

المصدر: الأناضول