بعد حديثه عن البقاء في ليبيا.. نائب ليبي لأردوغان: سنخرجك من أرضنا مدحورا والأيام بيننا

علق عضو مجلس النواب الليبي سعيد امغيب على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأخيرة التي تعهد فيها بالحفاظ على وجود بلاده في في ليبيا.

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وقال امغيب في منشور له على صفحته في "فيسبوك" مخاطبا أردوغان: "عربد كما تريد أيها السلطان العثماني الحالم الواهم، ولك أن تقول أكثر من ذلك ما دامت ظهور العملاء والخونة لبلدانهم مسرجة لك تمتطيها متى شئت وكيفما تشاء، هدد وتوعد مادام بين أظهرنا من يسبح بحمدك ويفتخر بالانتساب إليك".

وأضاف: "لكننا نحن أبناء وأحفاد المجاهدين الذين قاتلوا أجدادك العثمانيين وأسيادك الطليان لنا رأي آخر، وسوف نخرجك من أرضنا مذموما مدحورا، والأيام بيننا، والخزي والعار لمن شرعن وجودك ويطالب ببقائك".

ناصر حاتم ـ الملف الليبي