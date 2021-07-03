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الولايات المتحدة.. ارتفاع حصيلة ضحايا مبنى فلوريدا المنكوب إلى 24 شخصا

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الولايات المتحدة.. ارتفاع حصيلة ضحايا مبنى فلوريدا المنكوب إلى 24 شخصا
Reuters MIAMI DADE FIRE DEPARTMENT
أعمال الإنقاذ في مبنى سكني منهار في فلوريدا بالولايات المتحدة - أرشيف
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أعلن مسؤولون أمريكيون العثور على جثتين تحت أنقاض المبنى المنهار قبل أسبوع في ميامي بولاية فلوريدا ليبلغ عدد الضحايا 24 قتيلا، فيما لا يزال 124 شخصا في عداد المفقودين.

وأشارت فرق البحث والإنقاذ أمس الجمعة، إلى أنها عثرت على 4 جثث بين أنقاض مبنى تشامبلين تاورز المنهار.

ووقعت الكارثة في بلدة سيرفسايد المطلة على المحيط بولاية فلوريدا بجوار ميامي بيتش، فيما لم يتوصل المحققون إلى سبب انهيار المبنى الذي شيد قبل 40 عاما، فيما أعتبر "أسوأ كارثة إنشائية" في تاريخ الولايات المتحدة.


وأثار تقرير هندسي أعد عام 2018 قبل عملية إعادة ترخيص بسلامة المبنى، رصد عيوبا هيكلية، مسار التحقيقات بشأن سبب الانهيار.

من جهته، حذر رئيس اتحاد سكان المبنى قاطنيه في أبريل الماضي، من أن "الأضرار التي كشف عنها التقرير في الخرسانة ساءت بدرجة كبيرة".

المصدر: "رويترز"

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