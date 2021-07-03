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ارتفاع عدد قتلى المبنى المنهار في فلوريدا إلى 22 والسلطات تخلي مبنى آخر

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ارتفاع عدد قتلى المبنى المنهار في فلوريدا إلى 22 والسلطات تخلي مبنى آخر
Reuters
أفراد البحث والإنقاذ في موقع مجمع سكني منهار في فلوريدا
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عثرت فرق البحث والإنقاذ على أربع جثث بين أنقاض المبنى المنهار في ولاية فلوريدا الأمريكية ليصل عدد القتلى إلى 22 شخصا، في حين أمرت السلطات بإخلاء مجمع سكني آخر لعدم سلامته.

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وقال أرثر سوريه، المسؤول في مدينة نورث ميامي بيتش إنه جرى إخطار جميع سكان المبنى الثاني "كريستفيو تاورز" بمغادرته على الفور بعدما وجد مهندسون مشكلات خرسانية خطيرة به.

وبعد العثور على الجثث الأربع أمس الجمعة لا يزال 126 من سكان المبنى المنهار "تشامبلين تاورز" في عداد المفقودين ويخشى أنهم قد لقوا حتفهم بين الأنقاض.

ووقعت الكارثة في بلدة سيرفسايد المطلة على المحيط بولاية فلوريدا بجوار ميامي بيتش ولم يتوصل المحققون إلى سبب انهيار المبنى الذي شيد قبل 40 عاما فيما يعتبر أسوأ كارثة إنشائية في تاريخ الولايات المتحدة.

لكن تقريرا هندسيا أعد في 2018 قبل عملية إعادة ترخيص بسلامة المبنى رصد عيوبا هيكلية هي محور تحقيقات جارية الآن بشأن سبب الانهيار.

وحذر رئيس اتحاد سكان المبنى قاطنيه في أبريل 2021 من أن الأضرار التي كشف عنها التقرير في الخرسانة "ساءت بدرجة كبيرة".

المصدر: رويترز

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