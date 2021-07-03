هجوم إلكتروني يغلق سلسلة مخازن سويدية

أعلنت سلسلة مخازن "كوب سويدن" السويدية الشهيرة إغلاق جميع متاجرها في البلاد البالغ عددها نحو 800 مؤقتا، بعد تعرضها لهجوم إلكتروني شل عمليات الدفع.

وقالت الشركة: "تعرض أحد مقاولينا لهجوم إلكتروني، ما أدى إلى توقف عمليات الدفع لدينا عن العمل".

وأضافت: "نعبر عن أسفنا لهذا الموقف، ونبذل قصارى جهدنا لمعاودة العمل بسرعة"، دون إعطاء تفاصيل عن وضع التشغيل.

وذكرت الشركة سويدية تابعة لمجموعة "فيسما" لتكنولوجيا المعلومات، أن المشكلة مرتبطة بالهجوم الإلكتروني الكبير الذي استهدف شركة "كاسيا" الأمريكية أمس الجمعة.

وتزود "كاسيا" شركات عدة بخدمة إدارة تكنولوجيا المعلومات، وأدى الهجوم إلى مطالبة العديد من عملائها بدفع فدية.

ويستغل هذا الهجوم، المعروف أيضا باسم "برامج الفدية"، الثغرات الأمنية الموجودة لدى الشركات أو الأفراد، ويشفر أنظمة الكمبيوتر، ويطلب فدية لإعادة تشغيلها.

واستهدفت شركات أمريكية عدة في الآونة الأخيرة بهجمات فيروس "الفدية"، والتي أدت إلى إبطاء، أو حتى وقف إنتاجها.

المصدر: "أ ف ب"