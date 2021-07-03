"بلومبيرغ": "قراصنة روس هاجموا عددا من شركات تكنولوجيا المعلومات الأجنبية"

زعمت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية أن شركة البرمجيات الدولية Kaseya وعددا من شركات تكنولوجيا المعلومات الأخرى، "تعرضت لهجوم إلكتروني شنه قراصنة روس".

وكتبت "بلومبيرغ" في تقريرها: "قامت مجموعة قراصنة مرتبطة بروسيا باختراق حوالي 200 شركة بهجوم واسع النطاق ومستمر".

وأضافت: "الهجوم السيبراني أثر على 6 شركات على الأقل، بين عملائها حوالي 200 شركة أصغر، وربما تم حظر بياناتها مؤقتا".

A Russia-linked hacking group has compromised roughly 200 businesses in a large-scale ransomware attack that is ongoing, according to the cybersecurity firm Huntress Labs https://t.co/HT0OJkICGV — Bloomberg (@business) July 2, 2021

ودحضت السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة في وقت سابق تقرير وكالة الأمن القومي الأمريكي حول "تورط البعثة الدبلوماسية الروسية في الهجمات الإلكترونية".

ونشرت وكالات المخابرات الأمريكية والبريطانية أمس الخميس تقريرا مشتركا يزعم أن "جهاز الاستخبارات العسكرية التابع لهيئة الأركان الروسية متورط في هجمات قرصنة مستمرة على هياكل حكومية وخاصة في جميع أنحاء العالم".

بدوره، أكد الكرملين أن "موسكو ليست متورطة في أي هجمات إلكترونية على منشآت أمريكية، وأن الاتهامات الموجهة لروسيا لا أساس لها من الصحة، وسببها الخوف من روسيا".

المصدر: RT