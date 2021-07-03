أطباء بريطانيا يطالبون باستمرار بعض قيود كورونا بعد 19 يوليو

اعتبرت الجمعية الطبية البريطانية أنه يجب الإبقاء على بعض القيود المفروضة لمواجهة كورونا إلى ما بعد 19 يوليو، وهو الموعد المحدد لرفع معظم القيود المفروضة للحد من انتشار المرض.

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وتطالب الجمعية الطبية البريطانية من المواطنين الاستمرار في استخدام الكمامات ودعت إلى التركيز مجددا على التهوية الصحية بعد الارتفاع الحاد في حالات الإصابة بكوفيد-19 في الآونة الأخيرة حيث تم تسجيل 27125 حالة يوم الجمعة.

وقال الدكتور تشاند ناجبول رئيس مجلس إدارة الجمعية الطبية البريطانية لشبكة "سكاي نيوز" اليوم السبت "تشير هذه البيانات إضافة إلى بعض الزيادة في أعداد المرضى في المستشفيات إلى أنه سيكون من الخطأ تماما من ناحية الصحة العامة، إلغاء جميع القيود في 19 يوليو أو إعطاء الناس انطباعا بأننا سنعود إلى مجتمع ما قبل كوفيد-19 حيث لا يتعين على أحد اتخاذ أي تدابير لمنع الانتشار".

وذكرت صحيفة "ذا تايمز" اليوم السبت أن الأشخاص الذين حصلوا على جرعتي التطعيم والذين كانوا مخالطين لمصابين بكورونا سيكون بمقدورهم مواصلة حياتهم العادية خلال أسابيع دون الحاجة إلى الدخول في حجر صحي.

المصدر: رويترز