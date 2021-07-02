بعد قضية الاعتداء الجنسي.. قائد القوات الجوية الكورية الجنوبية الجديد يتعهد بإصلاحات جذرية

تولى الجنرال بارك إن هو، منصب رئيس أركان القوات الجوية في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة وتعهد ببذل أقصى الجهود لبناء جيش "مستقيم وقوي".

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وجاءت تعهدات بارك وسط الدعوات إلى تجديد الثقافة العسكرية بعد انتحار ضابطة صف تعرضت للتحرش الجنسي.

وخلف الجنرال بارك الجنرال لي سيونغ يونغ، الذي استقال في وقت سابق تحملا لمسؤولية انتحار الرقيبة التي عثر عليها ميتة في 22 مايو بعد ثلاثة أشهر من تعرضها للتحرش الجنسي من قبل زميل لها من نفس الرتبة وتجري الآن تحقيقات مكثفة في محاولة مسؤولي القوات الجوية التستر على الحادث.

وقال بارك خلال حفل تنصيبه في مقر القوات الجوية في مدينة غايريونغ: "أقدم الاعتذار العميق للضحية وأسرتها المكلومة وأقدم العزاء مرة أخرى" وأضاف: "سأتعاون تماما مع جميع التحقيقات الجارية وسأتخذ الإجراءات الصارمة وفقا للنتائج" وأكد أن القوات الجوية تواجه الآن أكبر أزمة منذ إنشائها.

وتعهد القائد الجديد بإنشاء كيان جديد يقع تحت سيطرته المباشرة ليكون مسؤولا عن إصلاح ثقافة الثكنات وتعهد بإصلاح قطاعي التحقيق والقضاء في القوات الجوية حيث يخضع العديد من ضباط شرطة القوات الجوية والنيابة العسكرية ومكتب الشؤون القانونية للتحقيق حاليا أمام وزارة الدفاع لسوء تعاملهم مع القضية.

ومع استمرار وزارة الدفاع في إجراء التحقيقات المكثفة في قضية الاعتداء الجنسي وجه المدعون بالنيابة العسكرية اليوم لائحة الاتهام ضد قائد الكتيبة وأحد ضباط الصف في الجناح العشرين للمقاتلات الذي كانت الضحية تنتمي إليه وقت وقوع الحادث وتضمنت لائحة الاتهام تهمة إتلاف الأدلة بحسب وزارة الدفاع ويشتبه في أن قائد الكتيبة لم يفصل بين الجاني والضحية بعد الإبلاغ عن الواقعة لأول مرة.

المصدر: "يونهاب"