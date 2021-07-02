إيران.. ضبط 750 كغ من المخدرات في سيستان وبلوجستان

أعلن قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرقي إيران، عن ضبط شرطة مكافحة المخدرات في مدينة خاش 750 كيلوغراما من المخدرات.

وقال العميد أحمد طاهري، إن "قوات شرطة مكافحة المخدرات في مدينة خاش، تمكنت بدعم استخباراتي من شرطة مكافحة المخدرات من اعتقال أعضاء عصابة لتهريب الأفيون، كانوا يعتزمون نقل شحنة كبيرة من المخدرات من المدينة إلى وسط البلاد".

وأضاف: "خلال العملية ضبطت شحنة قدرت بـ750 كيلوغراما من المخدرات وكميات من الأسلحة والذخيرة وجهاز لاسلكي محمول".

وأكد أن "القوات المنتسبة إلى الشرطة تقف على أهبة الاستعداد وبكامل الوعي في منافذ وممرات تهريب المخدرات، ولن تدخر جهدا في التصدي لعمليات الاتجار بهذه المواد المدمرة للمجتمعات".

المصدر: "وكالة إرنا الإيرانية"