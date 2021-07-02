طعن شرطي في هونغ كونغ (فيديو)

أعلن وزير الأمن في هونغ كونغ اليوم الجمعة وفاة رجل في الخمسين من العمر بعد طعنه شرطيا، موضحا أنه تحرك بمفرده بعدما "تطرف" على الصعيد السياسي.

وقع الهجوم مساء الخميس وبث صحافي من هونغ كونغ وقائعه مباشرة، ويظهر في اللقطات رجل يرتدي قميصا قاتما وهو يطعن شرطيا في ظهره في حي كوزواي باي التجاري.

وقالت الشرطة إن الرجل الذي لم تكشف السلطات عن هويته قام بطعن نفسه في الصدر بالسكين وتوفي متأثرا بجروحه.

وخضع الشرطي البالغ من العمر 28 عاما وأصيب بثقب في الرئة لعملية جراحية ليل الخميس الجمعة.

وصرح كريس تانغ قائد الشرطة السابق الذي أصبح وزيرا للداخلية في هونغ كونغ الأسبوع الماضي، بأن "التحقيق الأولي يظهر أن هذا عمل إرهابي محلي معزول"، مبينا أن تفتيش منزل المهاجم سمح بالعثور على وثائق على جهاز الكمبيوتر الخاص به تظهر أنه قد "تحول إلى التطرف". لكنه لم يكشف تفاصيل عن طبيعته.

**Policeman stabbed in Hong Kong*

Whoever shoot this clip must be involved with this terrorist attack pic.twitter.com/4XBKPUsA97 — Angelo Giuliano (@Angelo4justice3) July 1, 2021

وأوضح تانغ أنه "يجب عدم تحميل المهاجم وحده المسؤولية عن هذا الحادث بل العديد من الأشخاص الذين يدعون عادة إلى العنف والتحريض على الكراهية ضد البلاد وتمجيد هذه الهجمات، أعمال العنف هذه".

المصدر: "أ ف ب"