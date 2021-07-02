 
مباشر

ميركل تزور بريطانيا في رحلة وداعية

أخبار العالم

ميركل تزور بريطانيا في رحلة وداعية
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qqon

تصل المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، اليوم الجمعة، إلى بريطانيا في زيارة تأتي في إطار جولة تقودها إلى عدد من الدول قبل مغادرتها المسرح السياسي هذا العام.

إقرأ المزيد
صحيفة: ميركل أرادت حظر دخول البريطانيين إلى الاتحاد الأوروبي
صحيفة: ميركل أرادت حظر دخول البريطانيين إلى الاتحاد الأوروبي

وأفاد مراسلنا، بأنه من المقرر أن تلتقي ميركل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في بلدة تشيكرز في باكينجهامشير، مقر الإقامة الصيفية لرئيس الوزراء، والملكة إليزابيث الثانية في قلعة ويندسور.

وبحسب الإذاعة البريطانية، فإن ميركل وجونسون سيناقشان قيود السفر والعلاقات التجارية ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتعد هذه الزيارة، الثانية والعشرين التي تقوم بها ميركل إلى المملكة المتحدة منذ توليها منصبها في العام 2005، وهي واحدة من سلسلة "رحلات الوداع"، ستقودها في وقت لاحق هذا الصيف إلى الولايات المتحدة للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن.

 

 

المصدر: RT

حسن زيتوني- لندن 

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا