مقتل 13 مسلحا من "بوكو حرام" و4 مدنيين في جنوب شرق النيجر

أعلنت قوة مشتركة تضم عسكريين من 4 دول إفريقية أن مسلحين قطعوا طريقا في جنوب شرق النيجر وأعدموا 4 مدنيين قبل أن ينصبوا كمينا لإحدى وحداتها وقتلت 13 منهم.

وقالت "قوة المهام المشتركة المتعددة الجنسيات" التي تضم عسكريين من نيجيريا وتشاد والكاميرون والنيجر في بيان إنه قرابة الساعة السادسة من مساء الثلاثاء (17:00 ت غ) "نصب مقاتلون من بوكو حرام كانوا على متن عشر آليات كمينا لوحدة عسكرية على طريق ديفا-مينيه سورورا. لقد أحبط هذا الهجوم بفضل يقظة قواتنا البرية والجوية".

وأضاف البيان أنه "قبل هذا الكمين قطع الجهاديون الطريق على حافلة لنقل الركاب وأنزلوا أربعة مدنيين كانوا على متنها وأعدموهم، هم سائق الحافلة وزعيم قرية واثنان من سكانها، في حين أصيب ثمانية أشخاص آخرون بجروح هم امرأتان وستة عسكريين"، مشيرا إلى أنه في صفوف "الجهاديين" فبلغت الحصيلة 13 قتيلا.

وتسببت الهجمات المتواصلة التي تشنها الجماعات "الجهادية" في النيجر بمقتل المئات منذ 2010 وبتشريد مئات الآلاف من منازلهم (300 ألف نازح ولاجئ في ديفا و160 ألفا في الغرب قرب مالي وبوركينا فاسو).

المصدر: "أ ف ب"