الكشافة الأمريكية تتوصل لتسوية بقيمة 850 مليون دولار مع ضحايا الاعتداء الجنسي

توصلت منظمة الكشافة الأمريكية لتسوية بقيمة 850 مليون دولار مع عشرات آلاف الرجال الذين قالوا إنهم تعرضوا لاعتداءات جنسية، وذلك بعد سيل من الدعاوى القضائية التي تسببت بإفلاس المنظمة.

وفي تحرك يوم الخميس أمام محكمة الإفلاس الأمريكية في ديلاوير، قالت المنظمة إن اقتراحها يحظى بدعم من ممثلين لنحو 60 ألف ناج من الانتهاكات ويوفر إطارا لحل عالمي لدعاوى الانتهاكات.

وقالت مجموعات تمثل ضحايا الانتهاكات في بيان مشترك إن الاتفاق الذي يتطلب موافقة المحكمة "يحقق توافقا" بين قطاع كبير من المدعين وكذلك منظمة الكشافة وأكثر من 250 مجلسا محليا.

وفي فبراير شباط 2020 تقدمت منظمة الكشافة، التي تأسست عام 1910، للحصول على الحماية من الدائنين بعد أن وجدت نفسها محاصرة بدعاوى الاعتداءات الجنسية.

ورفع حوالي 60 ألف رجل دعاوى ضد المنظمة قالوا فيها إنهم كانوا في الطفولة أعضاء في الكشافة وتعرضوا للتحرش الجنسي، بما في ذلك من قبل مرشدين. وحسب الضحايا، فإن قيادة المنظمة لم تتخذ تدابير كافية لضمان سلامة القاصرين.

المصدر: "رويترز"