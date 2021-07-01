لجنة الكونغرس المختصة تعدّل عقوبات "السيل الشمالي - 2"

وافقت لجنة الاعتمادات في مجلس النواب بالكونغرس الأمريكي على تعديل يلغي قرار الإدارة الأمريكية التراجع عن العقوبات المفروضة على مشروع "السيل الشمالي 2" لضخ الغاز الروسي إلى ألمانيا.

وأوضح معد التعديل وممثل الحزب الديمقراطي مارسي كابتور، أن "التعديل سيلغي قرار التراجع عن العقوبات على خط الأنابيب المذكور في السنة المالية 2022"، مشيرا إلى أنه تمت الموافقة على التعديل من قبل اللجنة بالإجماع.

يشار إلى أن التعديل يجب أن ينظر في مجلسي النواب والشيوخ قبل أن يحال إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن.

من جهته، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في يونيو الماضي، أنه "يعتبر استكمال خط الأنابيب أمرا واقعا".

بدوره، رحب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بقرار الإدارة الأمريكية استبعاد "السيل الشمالي 2" مؤقتا من حزمة العقوبات.

و"السيل الشمالي-2"، مشروع روسي أوروبي لمد أنبوبي غاز طبيعي بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا، من الساحل الروسي عبر قاع البلطيق إلى ألمانيا.

وتم تنفيذ معظم المشروع تقريبا، لكنه يواجه عراقيل بسبب الضغوطات الأمريكية، وفي مايو الماضي فرضت الإدارة الأمريكية عقوبات على الشركة المشغلة للمشروع ومديرها العام ماتياس وارنيغ، لكنها أعفتهما من هذه العقوبات لاحقا.

وفي وقت سابق على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الانتهاء من مد الأنبوب الأول من "السيل الشمالي- 2"، فيما سيتم الانتهاء من مد الأنبوب الثاني في غضون شهرين.

وعن موعد بدء ضخ الغاز، قال بوتين إن "توقيت بدء الإمداد سيعتمد على المنظم الألماني".

المصدر: RT