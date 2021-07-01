إيطاليا تعلن عن وصول أكثر من 20 ألف مهاجر إلى أراضيها منذ مطلع العام

أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية أنه منذ بداية العام الحالي وحتى الآن وصل 20359 مهاجرا إلى سواحل البلاد، مشيرة إلى أنه في الفترة نفسها من العام الماضي سجل عدد الوافدين 6715 فردا.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه "في الأيام الثلاثة الماضية، سجل وصول 565 شخصا إلى سواحلنا، مما رفع العدد الإجمالي للأشخاص الذين وصلوا عن طريق البحر إلى بلادنا منذ بداية الشهر إلى 5667، أما في العام الماضي، ففي شهر يونيو بأكمله، كان هناك 1831 مهاجرا، بينما كان هناك 1218 عام 2019".

وأضافت أنه بين الوافدين "هناك 3144 من الجنسية البنغالية (15٪)، بناء على ما تم الإعلان عنه من جنسيات وقت نزول المهاجرين، بينما يأتي الآخرون من تونس (2962، 15٪)، ساحل العاج (1618، 8٪)، مصر (1543، 8٪)، إريتريا (1195، 6٪)، السودان (1142، 6٪)، غينيا (1065، 5%)، المغرب (924، 4٪)، إيران (821، 4٪)، ومن ثم مالي (661، 3٪)".

وتابعت أنه "تمت إضافة 5284 شخصا إلى هؤلاء (أي بنسبة 26٪) قادمين من دول أخرى أو لا يزالون قيد إجراءات تحديد الهوية".

المصدر: "آكي"