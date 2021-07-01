سلطات إسواتيني تنفي فرض الأحكام العرفية في البلاد

نفت سلطات مملكة إسواتيني (سوازيلاند سابقا) صحة الأنباء عن فرض الأحكام العرفية في البلاد، حيث تستمر الاحتجاجات ضد الحكم الملكي والمواجهات بين المحتجين وقوات الأمن.

وقال القائم بأعمال رئيس الوزراء في إسواتيني تيمبا ماسوكو في بيان له: "اضطررنا لإشراك الجيش في حماية البنية التحتية الحيوية في البلاد والرقابة على الالتزام بالقيود المتعلقة بكوفيد 19. والأحكام العرفية التي تتحدث عنها وسائل الإعلام لم تفرض".

وأضاف ماسوكو أن السلطات ستفتح تحقيقا في حال ورود أي أنباء عن سقوط قتلى أثناء الاحتجاجات.

إقرأ المزيد

وانطلقت في إسواتيني منذ عدة أيام مظاهرات مناهضة للملك مسواتي الثالث الذي يحكم البلاد منذ عام 1986.

واندلعت أثناء الاحتجاجات اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين أسفرت عن مقتل 9 محتجين وإصابة نحو 30 آخرين، حسب نشطاء حقوق الإنسان.

وتحدث النشطاء عن فرض الأحكام العرفية في البلاد وإغلاق شوارع العاصمة مباباني وثاني أكبر مدن البلاد مانزيني.

المصدر: نوفوستي