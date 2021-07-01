لافروف يبحث مشاكل المناخ مع مبعوث بايدن

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الوزير سيرغي لافروف بحث مع جون كيري الممثل الخاص للرئيس الأمريكي لقضايا المناخ، واتفقا على مواصلة الاتصالات الثنائية وتكثيفها على هذا المسار.

وجاء في بيان عن الخارجية الروسية: "خلال المحادثة الهاتفية، تم التطرق إلى قضايا التعاون الروسي الأمريكي في تنفيذ أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ فيما يتعلق بالدورة السادسة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة في غلاسكو".

وورد في البيان: "اتفق الطرفان على مواصلة الاتصالات الثنائية المكثفة حول قضايا المناخ استمرارا لبحثها من قبل رئيسي روسيا فلاديمير بوتين والولايات المتحدة جو بايدن خلال قمتهما في جنيف مؤخرا".

وأشار البيان إلى أن "الجانبين شددا على ضرورة التركيز على الحاجة إلى بناء تعاون روسي أمريكي في هذا المجال".

المصدر: "نوفوستي"