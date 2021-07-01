غانتس ينعى "صديق إسرائيل"

نعى وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الخميس، وزير الدفاع الأمريكي السابق دونالد رامسفيلد، واصفا إياه بـ "صديق إسرائيل".

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ونشر غانتس، عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، تغريدة، قال فيها: "علمت بحزن بوفاة رامسفيلد"، مضيفا أنه "كان محترفا في المجال الأمني وصديقا لإسرائيل، بالنيابة عن وزارة الدفاع الإسرائيلية أتقدم بالتعازي لعائلته وأحبائه".

It is with sadness that I learned of the passing of former US Secretary of Defense, Donald Rumsfeld. He was a professional in the field of security and a friend of Israel. On behalf of the Israel Ministry of Defense, I extend my condolences to his family and loved ones. — בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) July 1, 2021

وأعلنت عائلة وزير الدفاع الأمريكي الأسبق دونالد رامسفيلد، أمس الأربعاء، وفاته عن عمر ناهز 88 عاما.

يذكر أن دونالد رامسفيلد شغل منصب وزير الدفاع مرتين، حيث كانت المرة الأولى في عهد الرئيس الراحل جيرالد فورد، خلال الفترة من عام 1975 إلى 1977.

أما المرة الثانية فكانت في عهد الرئيس جورج دبليو بوش وامتدت من عام 2001 إلى 2006، حيث شهدت حربي أفغانستان والعراق بعد أحداث 11 سبتمبر.

المصدر: RT