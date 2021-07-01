منظمة الصحة تحذر من الزحام في ملاعب كرة القدم بأوروبا

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس، أن الزحام في بطولة كأس الأمم الأوروبية "أوروبا 2020" أدى لزيادة إصابات كورونا.

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وقالت المنظمة إن التجمعات والزحام في ملاعب كرة القدم خلال بطولة كأس الأمم الأوروبية وكذلك في حانات المدن التي تستضيف البطولة هي السبب الرئيسي وراء الزيادة الحالية في الإصابات بمرض كوفيد-19 بأوروبا.

وذكرت المنظمة أن تراجع الإصابات الجديدة في أنحاء القارة والذي استمر عشرة أسابيع انتهى، مشيرة إلى أن بدء موجة جديدة من الجائحة سيكون حتميا إذا تخلى مشجعو كرة القدم وغيرهم عن الحذر.

المصدر: رويترز