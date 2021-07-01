منظمة الصحة العالمية: عدد الإصابات بكوفيد يرتفع مجددا في أوروبا

أعلن الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا ارتفع مجددا الأسبوع الماضي في أوروبا بعد تراجعه لعشرة أسابيع متتالية، محذرا من خطر حصول موجة وبائية جديدة.

وأكد مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا هانس كلوغه أثناء مؤتمر صحافي عبر الإنترنت أنه "ستكون هناك موجة جديد في المنطقة الأوروبية، إلا في حال بقينا منضبطين".

يذكر أن الاتحاد الأوروبي بدأ اعتبارا من اليوم الخميس بالعمل بالشهادة الرقمية الخاصة بالحصانة من فيروس كورونا، بهدف تسهيل تحركات سكان الاتحاد الأوروبي داخل أراضيه.

المصدر: "أ ف ب"