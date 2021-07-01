هولندا.. مقاتلة "إف-16" تصطدم بمبنى في قاعدة جوية

أكد العسكريون الهولنديون أن شخصين أصيبا اليوم الخميس جراء اصطدام مقاتلة من طراز "إف-16" بمبنى في إحدى القواعد الجوية في البلاد.

وذكر حساب قاعدة ليوواردن الجوية الواقعة في مقاطعة فرايزلاند: "اصطدمت مقاتلة من طراز "إف-16" عند إقلاعها صباح اليوم بمبنى مقابل، وأسفر الحادث عن إصابة شخصين وتمكن الطيار من النجاة".

UPDATE INCIDENT: bij het opstarten vanmorgen is een F-16 een tegenoverstaand gebouw ingereden. Daarbij zijn twee mensen gewond geraakt. De vlieger heeft zichzelf in veiligheid kunnen brengen. Er is geen brand en ook geen explosie geweest. — Vliegbasis Leeuwarden (@VlbLeeuwarden) July 1, 2021

وأشار العسكريون إلى أن الحادث لم يسفر عن حريق أو انفجار، والتحقيق جار للكشف عن ملابساته.

المصدر: RT