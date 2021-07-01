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هولندا.. مقاتلة "إف-16" تصطدم بمبنى في قاعدة جوية

أخبار العالم

هولندا.. مقاتلة
Reuters Ints Kalnins
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أكد العسكريون الهولنديون أن شخصين أصيبا اليوم الخميس جراء اصطدام مقاتلة من طراز "إف-16" بمبنى في إحدى القواعد الجوية في البلاد.

وذكر حساب قاعدة ليوواردن الجوية الواقعة في مقاطعة فرايزلاند: "اصطدمت مقاتلة من طراز "إف-16" عند إقلاعها صباح اليوم بمبنى مقابل، وأسفر الحادث عن إصابة شخصين وتمكن الطيار من النجاة".

وأشار العسكريون إلى أن الحادث لم يسفر عن حريق أو انفجار، والتحقيق جار للكشف عن ملابساته.

المصدر: RT

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