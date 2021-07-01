سفن أسطول البحر الأسود الروسي تنفذ رمايات بالمدفعية

قال المكتب الصحفي في أسطول البحر الأسود الروسي، إن سفينتي الإنزال الكبيرتين "أورسك" و "ساراتوف" التابعتين له نفذتا رمايات مدفعية في مياه البحر، كجزء من تنفيذ المهام المشتركة.

وذكر المكتب في بيانه، أن "إطلاق نيران المدفعية تم وفقا لخطة التدريب القتالي للسفن الهجومية البرمائية الكبيرة التابعة لأسطول البحر الأسود، وجرى تنفيذه في نقاط التدريب في البحر الأسود".

ونوه البيان، بأن سفن الأسطول تدربت على تنفيذ عمليات تغطية لإنزال قوات محمولة مع قصف مدفعي للمنشآت والألغام البحرية العائمة والأهداف البحرية والجوية. وأكد البيان أنه تم تنفيذ كافة المهام المحددة، بدقة ونجاح.

وأشار البيان إلى أنه تم خلال التمرينات، إغلاق المنطقة أمام مرور السفن المدنية.

في يوم الاثنين الماضي، بدأت في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود، تدريبات بحرية كبيرة للناتو تحت اسم Sea Breeze، وبحلول 10 يوليو سيشارك فيها 5000 عسكري و 40 طائرة و 32 سفينة من 32 دولة، بما في ذلك أوكرانيا والولايات المتحدة،.

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من جانبها قالت وزارة الدفاع الروسية، إن قوات أسطول البحر الأسود "تنفذ مجموعة من الإجراءات لمراقبة تصرفات السفن" المشاركة في تدريبات الناتو".

المصدر: نوفوستي