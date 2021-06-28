الدفاع الروسية: نراقب تحركات القوات المشاركة في مناورات "Sea Breeze-2021"

أكدت وزارة الدفاع الروسية أن بحريتها تراقب تحركات قوات الدول المشاركة في مناورات "Sea Breeze-2021" التي بدأت اليوم الأحد في البحر الأسود بقيادة حلف الناتو.

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وقال المركز الوطني لإدارة الدفاع عن الاتحاد الروسي التابع للوزارة، في بيان: "تنفذ قوات ووسائل أسطول البحر الأسود مجموعة إجراءات لمراقبة تحركات سفن القوات البحرية المسلحة المشتركة للناتو والبلدان الأخرى المشاركة في تدريبات Sea Breeze-2021، التي انطلقت في الجانب الشمالي الغربي بالبحر الأسود".

وستجري مناورات "Sea Breeze – 2021" خلال الفترة بين 28 يونيو و10 يوليو في البحر الأسود بمشاركة قوات من 32 دولة تشمل 40 سفينة و30 طائرة و100 مركبة ومدرعة ونحو 4 آلاف عسكري.

وسبق أن قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، إن المناورات سيتم استغلالها لتزويد القوات الأوكرانية وتشكيلات قومية في أوكرانيا بأسلحة ومعدات عسكرية محدثة.

والأربعاء دعت السفارة الروسية لدى واشنطن الولايات المتحدة والدول المتحالفة معها إلى الامتناع عن التدريب على أعمال قتالية في البحر الأسود، مشيرة إلى أن المناورات "تزيد من مخاطر حوادث غير متعمدة" و"تشجع الميول العسكرية لدى كييف".

المصدر: وكالات روسية