وسائل إعلام: 8 هولنديات في سوريا يرغبن في العودة إلى هولندا

أفادت صحيفة "دي تلغراف" الهولندية بأن 8 نساء هولنديات، توجهن سابقا إلى أراض تحت سيطرة الجماعات المسلحة في سوريا، يرغبن في العودة إلى هولندا.

وذكر تقرير للصحيفة أن النساء أعربن عن رغبتهن في العودة بعد عملية ناجحة لإعادة المرأة المدعوة إلهام مع 3 أطفال في يونيو الجاري.

وكانت السلطات الهولندية قد أعلنت أنها لن تسعى لإعادة النساء والأطفال من مخيمات النازحين على الأراضي السورية، لكنها اضطرت لإعادة إلهام التي فتحت بحقها قضية جنائية في هولندا، وهي قررت المثول أمام المحكمة شخصيا.

وقال المحامي أندريه سيبريغتس إن "إعادتها شكلت سابقة قانونية".

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وحسب صحيفة "دي تلغراف"، فإن النساء الـ 8، اللواتي لهن ما مجموعه 25 طفلا، أعربن عن استعدادهن للمثول أمام المحكمة أيضا، ولكن فقط بشرط إعادتهن إلى هولندا.

ومن المتوقع أن يناقش البرلمان الهولندي يوم الخميس العملية التي تمت بنتيجتها إعادة إلهام إلى البلاد.

وأكدت القائمة بأعمال وزير الخارجية سيغريد كاغ أن الحكومة تلقت عددا من الطلبات بشأن العودة، وأنها ستنظر في كل واحدة منها على حدة.

وحسب الأجهزة الأمنية الهولندية، فإنه يوجد هناك نحو 120 مواطنا هولنديا بالغا على أراضي سوريا والعراق، وما لا يقل عن 210 أطفال أحد والديهم على الأقل هولندي.

المصدر: "تاس"