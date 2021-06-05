هولندا تتسلم 4 من ذوي "الدواعش" في سوريا

سلمت الإدارة الذاتية الكردية في شمال وشرق سوريا إلى وفد هولندي رسمي امرأة وثلاثة أطفال من ذوي عناصر تنظيم "داعش" المحتجزين لديها.

وأكد مراسل RT في شمال شرقي سوريا اليوم السبت أن الوفد الذي يضم المبعوث الهولندي الخاص بالملف السوري إيميل دي بوند ومدير وزارة الخارجية للشؤون القنصلية ديرك جان نيووينهويس، دخل الأراضي السورية بحماية أمنية قادما من إقليم كردستان العراق ووصل مدينة القامشلي بهدف تسلم المرأة والأطفال.

ومن جانب الإدارة الذاتية، شارك رئيس دائرة العلاقات الخارجية عبدالكريم عمر في مراسم توقيع البروتوكول وتسليم ذوي "الدواعش" هؤلاء إلى الوفد الهولندي.

RT

وأشار عمر خلال مؤتمر صحفي مشترك إلى أن هذه الخطوة جاءت بناء على طلب الحكومة الهولندية، موضحا أن الحديث يدور عن امرأة مع طفليها البالغين من العمر ثمانية وخمسة أعوام، وطفلة أخرى في سن 12 عاما لديها حالة إنسانية بعد موافقة والدتها.

بدوره، شدد المبعوث الهولندي الخاص على أنه وصل القامشلي بـ"تفويض واضح ومحدد جدا" و"مهمة قانونية قنصلية" لاستعادة هؤلاء الأشخاص الأربعة الذين كانوا محتجزين في مخيم روج.

وأوضح الدبلوماسي أنه كلف بهذه المهمة بموجب أحكام صدرت عن المحكمة الهولندية العليا بخصوص هذه الحالات تحديدا.

وتقدر السلطات الهولندية عدد الأطفال العالقين في المخيمات الخاضعة لسيطرة الإدارة الذاتية بنحو 75 طفلا، بالإضافة إلى 30 امرأة و15 رجلا محتجزين هناك.

وإجمالا يوجد في سوريا وتركيا، حسب بيانات الحكومة الهولندية، 220 طفلا على الأقل يحملون جنسية هذا البلد، 75% منهم تحت سن الرابعة ولدوا في المنطقة لدى أشخاص يحملون الجنسية الهولندية.

المصدر: RT + أ ف ب