البحرية الإيرانية تبدأ مناورات "الأمن المستدام 1400" في بحر قزوين

انطلقت صباح الیوم الأربعاء مناورات "الأمن المستدام 1400" للقوة البحریة الإیرانية في مياه بحر قزوين بشمال البلاد، تحت شعار "یا حسین (ع) "، بإعلان رسالة السلام والصداقة.

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وتشارك في هذه المناورات جميع أنواع الوحدات العائمة وطيران القوة البحرية للجیش الإیراني، بما في ذلك راجمات الصواريخ والطائرات ذات الأجنحة الثابتة والمروحيات والطائرات المسيرة ومنظومات الحرب الإلكترونية، إلى جانب الوحدات البحرية ومشاركة القوات الخاصة البحرية للجیش في بحر قزوين.

وتجري هذه المناورات البحرية على مساحة تبلغ نحو 77 ألف كيلومتر مربع في المياه الإقليمية الإيرانية في بحر قزوين.

وتهدف مناورات "الأمن المستدام 1400" إلى تعزيز الأمن الشامل في بحر قزوين، و"إعلان رسالة السلام والصداقة في ظل الاقتدار والاستعداد القتالي والإشراف المعلوماتي في القوة البحرية الإيرانية، كما تهدف إلى نقل الخبرات والتجارب المكتسبة لجيل الشباب في أكبر بحيرة مغلقة في العالم".

وتوفر قوات الدفاع الجوي والقوة الجوية في الجيش الإيراني، الأمن في منطقة المناورات، في سياق الإسناد الجوي المباشر.

المصدر: فارس+RT