روحاني: لم ولن نسعى لحيازة السلاح النووي والاتهامات الموجهة لنا باطلة

قال الرئيس الإيراني المنتهية ولايته، حسن روحاني، إن الاتفاق النووي أثبت أن إيران لا تسعى لامتلاك سلاح نووي، مضيفا " لم ولن نسعى لحيازة السلاح النووي، والاتهامات الموجهة لنا باطلة".

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وأكد روحاني اليوم الأربعاء خلال اجتماع الحكومة: "سنفعل كل ما في وسعنا لإعادة إحياء الاتفاق النووي، ولن نتخلى عن حقوقنا".

وتابع: الإدارة الأمريكية الحالية اعترفت أن انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي كان خطأ جسيما، مشيرا إلى أن "إدارة بايدن لا تزال تواصل ممارسة الحرب الاقتصادية التي بدأها ترامب ضد شعبنا".

وقال إن "الرئيس الأمريكي وعد بالعودة إلى الاتفاق النووي، وشعبنا يتوقع تطبيق ذلك بشكل سريع".

وشدد روحاني على إجراءات العودة إلى الاتفاق النووي قائلا: "ينبغي أن تتم بسرعة سواء من جانبنا أو الجانب الأمريكي".

وأضاف: "أقول لشعبنا إن حكومتي لن تتساهل أو تتسامح في العودة إلى الاتفاق النووي".

وأردف: "حكومتي استثمرت بقوة و دقة كافة الفرص للعودة إلى الاتفاق النووي ورفع العقوبات، لكن ثمة بعض القضايا ينبغي أن تحل".

المصدر: RT