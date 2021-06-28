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بايدن: إيران لن تحصل أبدا على السلاح النووي خلال فترة حكمي

بايدن: إيران لن تحصل أبدا على السلاح النووي خلال فترة حكمي

أخبار العالم العربي

بايدن: إيران لن تحصل أبدا على السلاح النووي خلال فترة حكمي
Reuters KL/JCS
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، إن "إيران لن تحصل أبدا على السلاح النووي خلال فترة حكمي".

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وأوضح بايدن أن "التزام أمريكا تجاه إسرائيل صلب"، مضيفا أنه يتطلع لاستقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي قريبا.

وجاءت تصريحات بايدن عقب محادثات أجراها مع نظيره الإسرائيلي رؤوفين ريفلين في البيت الأبيض.

من جهته، قال الرئيس الإسرائيلي إنه سعيد بوجوده في البيت الأبيض، مؤكدا أن "الولايات المتحدة أعظم أصدقاء وحلفاء إسرائيل".

 وكانت الولايات المتحدة قد تعهدت بتحديث نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي المعروف بالقبة الحديدية الذي استخدم بكثافة خلال حرب غزة.

المصدر: "رويترز"

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