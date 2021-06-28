بايدن والرئيس الإسرائيلي يبحثان الملف الإيراني واحتياجات إسرائيل الدفاعية

بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن مع نظيره الإسرائيلي رؤوفين ريفلين في البيت الأبيض مساعي الولايات المتحدة للعودة إلى الاتفاق النووي الإيراني وتشكيل الحكومة الجديدة في إسرائيل.

وقال مصدر مطلع لوكالة "رويترز" إنه "من المتوقع أن يبلغ بايدن ريفلين بأن الولايات المتحدة وإسرائيل تشتركان في نفس الهدف وهو عدم السماح لإيران بإنتاج سلاح نووي".

وأضاف أن "بايدن سيؤكد على دعم الولايات المتحدة لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

ومن المتوقع أيضا أن يناقش الرئيسان الحرب التي خاضتها إسرائيل طوال 11 يوما مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وكانت الولايات المتحدة قد تعهدت بتحديث نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي المعروف بالقبة الحديدية الذي استخدم بكثافة خلال حرب غزة.

المصدر: "رويترز"