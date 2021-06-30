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كندا.. درجة الحرارة القياسية المرتفعة تتسبب بوفاة نحو 30 شخصا

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كندا.. درجة الحرارة القياسية المرتفعة تتسبب بوفاة نحو 30 شخصا
Reuters CHAD HIPOLITO
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أفادت وسائل إعلام كندية بأن نحو 30 شخصا توفوا في مدينة برنابي في محافظة كولومبيا البريطانية في كندا خلال اليومين الأخيرين بسبب درجات الحرارة المرتفعة القياسية.

ونقلت قناة "سي بي سي" الكندية عن الشرطة، أنها تلقت أكثر من 30 بلاغا بشأن وفيات مفاجئة بعد أن بدأت هيئة الأرصاد الجوية برصد حرارة قياسية في المحافظة.

وأشارت الشرطة إلى أن بعض المتوفين كانوا متقدمين في السن.

وقالت "سي بي سي"، إن أكبر درجات الحرارة سجلت يومي الأحد والاثنين. وعلى سبيل المثال تم رصد أعلى درجة حرارة في التاريخ في مدينة ليتون على بعد 150 كلم عن فانكور يوم 28 يونيو، حيث بلغت 47.9 درجة سيلسيوس.

وتبقى الإنذارات بشأن درجة الحرارة المرتفعة في معظم مناطق كندا الغربية، حيث تتجه موجة الحر شرقا باتجاه محافظة ألبرتا وإلى شمال غربي البلاد.

المصدر: "تاس"

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