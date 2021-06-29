البرازيل تسجل 64903 إصابات و1893 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، مساء الثلاثاء، تسجيلها 64903 إصابات و1893 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

وأفادت الوزارة، في إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 64903، مقابل 27804 الاثنين، ليتجاوز العدد الإجمالي 18.513 مليون حالة.

وتواجه البرازيل في الأسابيع الأخيرة أعدادا كبيرة للإصابات الجديدة بفيروس كورونا بلغت رقمها القياسي يوم 23 يونيو حينما وصل المؤشر إلى 115228 حالة.

وذكرت الوزارة أنها رصدت 1893 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 618 الاثنين، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى 515985 شخصا، بنسبة فتك عند مستوى 2.8%.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، وتواجه في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة لكلا المؤشرين.

وأكدت السلطات الصحية أن الإحصائية الرسمية قد تختلف بدرجة ملموسة عن الأعداد الحقيقية لأن الفحوص لم تشمل كل المصابين.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من تزايد معدلات انتشار فيروس كورونا في البرازيل "على نحو خطير"، وحثت جميع البرازيليين على الالتزام بالإجراءات الوقائية لوقف تفشيه.

المصدر: "رويترز" + وكالات