وفيات كورونا في البرازيل تتجاوز 514 ألف حالة

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، مساء الاثنين، تسجيلها 27804 إصابات و618 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

وأفادت الوزارة، في إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 27804، مقابل 64134 السبت و33704 الأحد، ليتجاوز العدد الإجمالي 18.448 مليون حالة.

وتواجه البرازيل في الأسابيع الأخيرة أعدادا كبيرة للإصابات الجديدة بفيروس كورونا بلغت رقمها القياسي يوم 23 يونيو حينما وصل المؤشر إلى 115228 حالة.

وذكرت الوزارة أنها رصدت 618 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 1593 السبت و739 الأحد، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى 514092 شخصا، بنسبة فتك عند مستوى 2.8%.

ويجب الإشارة مع ذلك إلى أن مؤشرات فيروس كورونا تشهد دوما في البرازيل تراجعا خلال أيام عطلة نهاية الأسبوع والاثنين لأسباب بيروقراطية وانخفاض عدد الفحوص.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، وتواجه في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة لكلا المؤشرين.

وأكدت السلطات الصحية أن الإحصائية الرسمية قد تختلف بدرجة ملموسة عن الأعداد الحقيقية لأن الفحوص لم تشمل كل المصابين.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من تزايد معدلات انتشار فيروس كورونا في البرازيل "على نحو خطير"، وحثت جميع البرازيليين على الالتزام بالإجراءات الوقائية لوقف تفشيه.

المصدر: RT