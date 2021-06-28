فرنسا.. 509 إصابات و44 وفاة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية الفرنسية 509 إصابات جديدة بفيروس كورونا يوم الاثنين، إضافة إلى 44 حالة وفاة جديدة مرتبطة بالمرض خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

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وأشارت السلطات الصحية إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا في المستشفيات بلغ 8846 شخصا، وهذا أقل بواقع 140 شخصا مما كان أمس الأحد.

وكان 1304 مصابين في غرف العناية المركز، وتراجع عددهم بمقدار 41 شخصا مقارنة بيوم الأحد.

وتشير السلطات إلى أن عدد الإصابات الجديدة المسجلة يوم الاثنين هو منخفض دائما بسبب نظام عمل المؤسسات الطبية في البلاد، حيث تكون المختبرات مغلقة يوم الأحد.

المصدر: "فرانس برس"