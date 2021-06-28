تدمير 67 قبرا يهوديا في بولندا

هدمت عشرات شواهد القبور في مقبرة يهودية في بولندا ودمرت العديد منها، في حادث هو الثالث من نوعه منذ عام 2015، مما أدى إلى تدمير 67 قبرا في مدينة بيلسكو بياوا جنوب البلاد.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أنه تم إنشاء مقبرة بيلسكو بيالا في النصف الأول من القرن التاسع عشر ولا تزال قيد الاستخدام، وقد دفن فيها أيضا أربعة مسلمين توفوا خلال الحرب العالمية الأولى.

وفي يونيو 2000، تم الكشف عن لوحة تذكارية في المقبرة تكريما لليهود الذين ماتوا وهم يقاتلون في صفوف الجيش البولندي في الحرب العالمية الثانية. وقد تم توثيق حادثتي تخريب في المقبرة في عام 2015.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"